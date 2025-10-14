フランス国家金融検察庁（PNF）は10月13日、サルコジ元大統領を召喚し、収監の日時と場所を通知しました。同氏は9月25日、パリの刑事裁判所から、2007年の大統領選でリビアからの資金援助を不正に受け取った事件の共謀罪で禁錮5年の判決を言い渡されました。サルコジ氏は判決を不服とし、控訴する意向を示しました。消息筋によると、同氏は21日にパリのラ・サンテ刑務所に収監されます。（提供/CRI）