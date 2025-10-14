◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク3―7巨人（14日、サンマリン）ソフトバンクの大江竜聖投手（26）が、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）に向けた実戦を終えた。秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」に4試合登板。「トライアンドエラーではないけれど、いろいろ試すことができたのはよかった」。ファイナルS2戦目となる16日から1軍に合流する。この日は4回に3番手で登板。わずか5