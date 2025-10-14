日本代表は10月14日、国際親善試合でブラジル代表と東京スタジアムで対戦。19時30分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。スタメンは以下のとおり。GK鈴木彩艶（パルマ／イタリア） DF渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク） MF／FW堂安 律（フランクフルト／ドイツ）佐野海舟（マインツ／ドイツ）鎌田大地