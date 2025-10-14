県内の今年のクルーズ船の寄港回数が14日、年間で最も多かった2019年の156回に並びました。15日も鹿児島市のマリンポートかごしまにクルーズ船の寄港が予定されていて、統計開始以来、過去最多となる見込みです。県は今年のクルーズ船の寄港回数が14日、2019年の156回に並んだことを発表しました。県によりますとクルーズ船の県内への寄港回数は2020年ごろには新型コロナウイルスの影響で大幅