日置市で14日夜、高齢とみられる男性が軽乗用車にはねられ死亡しました。現場はセンターラインのない道路で事故当時は暗く見通しが悪かったということです。警察によりますと、13日午後7時半ごろ、日置市東市来町養母の道路で、高齢とみられる男性が軽乗用車にはねられました。男性は病院に運ばれましたが、約2時間後に死亡しました。死因は外傷性出血死でした。軽乗用車を運転していた近くの65歳の会社員の男性にケガ