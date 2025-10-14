14日未明、静岡市内のスーパーの駐車場で少年10人に対し刃物を向けて脅迫したとして、配達員の男が現行犯逮捕されました。 男の逮捕後、被害者の少年10人は全員補導されたということです。 暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは静岡市葵区に住む配達員の男（50）です。 警察によりますと男は14日午前3時ごろ、静岡市内のスーパーの駐車場で、14歳から16歳の少年10人に対し、カッターナイ