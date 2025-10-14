１８４日間にわたって開催された大阪・関西万博は１０月１３日、閉幕となりました。閉会式には、秋篠宮ご夫妻や石破総理も出席。２０３０年の開催国であるサウジアラビア・リヤドに博覧会国際事務局の旗が手渡されました。（大阪府吉村洋文知事）「６か月間、世界が１つになりました。世界の皆さん。そして日本国民の皆さん。ありがとう」会場内ではいたるところで特別イベントを開催。フィナーレが近づくと、大屋根リン