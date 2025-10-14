MLBのリーグ優勝決定シリーズが日本時間14日、各地で行われました。ア・リーグでは、球団史上初のワールドシリーズ進出を目指すマリナーズがブルージェイズを圧倒。初回、フリオ・ロドリゲス選手の3ランで先制。しかし、先発したローガン・ギルバート投手が2回までに同点に追いつかれます。それでも5回にはホルヘ・ポランコ選手の3ランで勝ち越すと、7回にはジョシュア・ネーラー選手の2ランが飛び出すなど、10安打10得点でマリナ