小米科技（シャオミ）のEV工場を視察後、取材に応じる東京都日中友好議員連盟協議会の東村邦浩会長＝14日、北京（共同）【北京共同】東京都日中友好議員連盟協議会の議員団が13日から5日間の日程で中国を訪問した。都市間交流の促進に向け、14日に北京市で人民代表大会（議会）や電気自動車（EV）工場を視察した。上野動物園のジャイアントパンダ2頭の貸与期限が来年2月に迫る中、滞在中に四川省のパンダ研究施設も訪れる。訪