米金融大手ゴールドマン・サックスの国内グループ会社に勤めていたフランス国籍の男性が、正当な理由なく解雇されたとして未払い賃金などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、解雇無効と認め、約760万円の支払いを命じた。判決によると、エンジニアだった男性は、2022年に経営環境の悪化を理由に退職勧奨を受けて拒否すると、翌年雇用契約を解除された。ゴールドマン側は、転職を前提とした雇用形態を取っており、正当な労