浅草の現役車夫３人組ユニット・東京力車が１４日、都内で「『俺らしく・・・』追走盤」（１５日発売）の発売記念イベントを開催した。この日はミニライブを行ったほか、１年の頑張った出来事をランキング形式で答える振り返りトークも実施。東京・浅草木馬亭でコンサートを開き、デビュー５周年イヤーを完走したことなどをしみじみと振り返った。「俺らしく・・・」は演歌歌手の山本譲二が作詞を手がけた１曲で、オリコン演