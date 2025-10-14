神奈川県庁（資料写真）神奈川県は１４日、県内全域にノロウイルス食中毒警戒情報を発令した。昨年に比べて約２カ月早い。県によると、ノロウイルスによる食中毒の発生は感染性胃腸炎の多発時期と深い関連性がある。県内の小児科１４４機関で９月２９日から１０月５日までの間、１機関当たりの感染性胃腸炎の患者報告数が発令基準（４・０）を上回る４・２２人になった。県は飲食店や給食施設、魚介類などの販売業者らに対し