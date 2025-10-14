◇国際親善試合日本代表―ブラジル代表（１４日・味の素スタジアム）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ブラジル代表（同６位）と対戦する。先発メンバーが発表され、ＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）が、昨年１０月１５日のＷ杯最終予選オーストラリア戦（１△１）以来、３６４日ぶりに代表のピッチに立つ。谷口は昨年１１月に左アキレス腱（けん）断裂で長期離脱を余儀なくされたが、リハビリを経て、今年５