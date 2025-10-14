◇国際親善試合日本代表―ブラジル代表（１４日・味の素スタジアム）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ブラジル代表（同６位）と対戦する。同国とは過去１３戦で２分け１１敗と勝利はまだない。この試合で引き分け以下に終わると、森保政権ワースト記録を更新する４戦連続勝利なしとなる。１０日に韓国を５―０で一蹴した強豪国相手に、歴史を変える１勝がつかめるか。スタメンにはＭＦ久保建英、ＤＦ谷口彰悟