2026年の夏、名古屋・栄に開業予定の商業施設の名前が決まりました。 【写真を見る】名古屋･栄に2026年の夏開業予定 商業施設の名前は…｢HAERA（ハエラ）｣ “街の新しい賑わいや時代をつくる起点に” 約65店舗が集結 地下4階、地上41階建て。栄地区で最も高い「ザ・ランドマーク名古屋栄」は、5階～9階に「TOHOシネマズ」のシネコン、31階～41階にヒルトンの最高級ブランド「コンラッドホテルズ＆リゾー