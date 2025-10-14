◇国際親善試合日本代表―ブラジル代表（１４日・味の素スタジアム）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ブラジル代表（同６位）と対戦する。左足首痛の影響で初日から別メニュー調整で、３日前から全体練習に合流しているＭＦ久保建英は先発に名を連ねた。１１日に取材に応じた時には「やれることはやれているので。久々に合流できて良かった。プラン通りにいっていると思います。そこ（ブラジル戦）を目指して