◆第２１回全日本女子硬式野球選手権第４日（１４日、坊っちゃんスタジアム）準々決勝と準決勝が行われ、１５日に行われる決勝はエイジェック（栃木）と神戸弘陵高（兵庫）が戦うことになった。巨人女子チームは準決勝で敗退した。エイジェックは九州ハニーズ（福岡）との準々決勝で、最終回に３点差を追いつき延長タイブレークの末にサヨナラ勝ち。巨人との準決勝では最終回に１点差を追いつかれたが、その裏にサヨナラ勝ち。