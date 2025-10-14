荒木悠真役／川西拓実（JO1）（C）佐野広実／講談社 JO1の川西拓実が14日、11月23日からWOWOWで放送・配信される多部未華子主演「連続ドラマＷ シャドウワーク」（WOWOW 全５話）に出演。本格ミステリードラマ初出演で、桜井ユキ演じる薫の後輩刑事・荒木悠真を演じる。メインビジュアルの解禁とともに、川西拓実（JO1）、トリンドル玲奈、上原実矩、須藤理彩、街田しおん、森岡龍 竹財輝之助、石田ひかりといった