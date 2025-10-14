プロ野球は15日から、日本シリーズ進出をかけたクライマックスシリーズ・ファイナルステージが開幕します。リーグ王者のホークス・小久保監督は、2位の日本ハムとの対戦に「心揺さぶる試合をしたい」と意気込みを語りました。 5年ぶりの日本一へ。15日から始まるクライマックスシリーズファイナルステージに向けてホークスは前日練習を行いました。その中には、故障で離脱してい