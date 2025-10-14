ツキヨタケ提供：岡山県農林水産総合センター森林研究所 岡山県で今年初めて、毒キノコによる食中毒が発生しました。 岡山県によりますと、真庭市の80代の男性が10月11日、市内の山に自生していたキノコを採取しました。翌朝、みそ汁に入れて家族2人と一緒に食べたところ、約2時間半後に吐くなど食中毒症状が出ました。1人が入院しましたが、14日に退院したということです。 真庭保健所が、岡山県農林水産総合セ