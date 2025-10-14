10月14日に最終日を迎えた高知県議会9月定例会は、県の働き方改革の関連議案や県立文化施設の公募化に関連する議案などを可決し閉会しました。県議会9月定例会は14日が最終日で、総額10億8200万円余りの一般会計補正予算や、県の働き方改革の一環で時間外勤務手当の割増率を引き上げる全国初の条例など17議案を可決して、閉会しました。このうち9月議会で議員から質問が相次いだ、県立文化施設の指定管理者公募化の関連では、共産