SNSで知り合った高知県内の16歳未満の女性にみだらな行為をしたとして、警察は10月14日、愛媛県の30代の教員の男を、不同意性交等の疑いで逮捕しました。不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、愛媛県の今治特別支援学校の教員で松山市の箱田善久容疑者(33)です。警察によりますと箱田容疑者は、高知県内のホテルで、今年7月24日午前6時頃、県内に住む16歳未満の女性にみだらな行為をした疑いが持たれています。箱田容疑者は女性とS