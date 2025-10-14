ガラスには大きな穴があき、無数の破片が地面に散らばっています。連日、クマの目撃情報が相次いでいる鶴岡市では14日、クマが住宅のガラスを突き破り庭に侵入する被害が発生しました。鶴岡市と警察によりますと午前7時ごろ、鶴岡市道田町の住宅街で体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。町内を散歩をしていた近所の人によりますと住宅地脇に広がる田んぼにクマがいるのを目撃。クマは住宅地の路上を歩いていたと