高知県須崎市で全国一の生産量を誇る、ミョウガ。そのミョウガを使った美しい色合いのご当地ビールが誕生しました。樺山夏帆アナウンサーがやってきたのは大正時代から須崎で100年以上愛されている「丸共味噌醤油」。4代目女将の竹中佳生子さんが紹介してくれたのが、新しく誕生した「みょうがPINKエール」。ビールには、生産量日本一を誇る須崎の特産・ミョウガを使用していて鮮やかな色あいがポイントで