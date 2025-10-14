中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月14日】中国商務部の報道官は14日、米国がこのほど追加関税などの対中制限措置を発表したことについて、米国は一方で話し合いを求めながら、他方で新たな制限措置を打ち出すと脅迫することはできず、これは中国と付き合う正しい道ではないと強調した。さらに米国に対し、誤った措置を直ちに改め、話し合いの誠意を示し、中国と互いに歩み寄るよう求めた。報道官は次のよ