サイバー攻撃によるシステム障害が長引くアサヒグループホールディングスは、「個人情報が流出した可能性がある」と明らかにしました。アサヒグループでは、身代金要求型のサイバー攻撃を受けて、先月29日からシステム障害が続いています。現在も復旧のめどが立っておらず、アサヒは今回の攻撃で「個人情報が流出した可能性がある」と明らかにしました。流出のおそれがある個人情報の範囲や内容については「調査中」としています。