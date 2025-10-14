双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムのストーリーに、双子出産にまつわる”人体のふしぎ”を絵日記にして投稿しました。 【写真を見る】【中川翔子】双子の合計5kg以上だったのに「出産翌日 なぜか3kgしか 落ちてなかった」双子出産のふしぎを絵日記に綴る中川さんは、「人体のふしぎ」と題して絵日記を投稿。「妊娠9か月から突然体重＆むくみが一気にきた」と記し、食欲が倍増し、顔が