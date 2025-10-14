フリーアナウンサーの笠井信輔さんが自身のインスタグラムを更新。帯状疱疹による入院から退院後8日を経て、仕事復帰を報告しました。 【写真を見る】【 笠井信輔 】帯状疱疹から回復しテレビ出演復帰を報告「少しいつもと見え方が違ってしまうと言うところがありますが通常運行に戻ります」笠井さんは、「退院から8日たち今日からテレビのお仕事復活です」と書き出し、「まだ右目は開きづらい」と現在の体調について触