連休明けのきょう、政治の先行きに対する不透明感から日経平均株価は一時1500円以上と大きく値下がりしました。記者「9割近くの銘柄が下落していて、日経平均株価は大幅に値下がりしています」一時下げ幅は1500円を超えました。結局、きょう終値は1241円安い4万6847円。先週末、4万8000円台だった株価は4万7000円台も割り込んで取引を終えました。岩井コスモ証券 担当者「連立離脱ということで、かなり不透明感が出てきている