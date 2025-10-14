【ポイント】・15日（水）は西〜東日本は曇天、北日本は秋晴れ。・関東は朝の通勤時間帯に雨が残る可能性も。・16日（木）は東北〜北陸などで一時、激しい雨。警報級の大雨のおそれ。・18日（土）〜19日（日）に発達した低気圧が通過。全国的に荒れた天気。・寒気南下。19日（日）〜20日（月）は北海道の平地で雪の可能性も。【全国の天気】西〜東日本は秋雨前線が停滞するため、15日（水）明け方にかけて雨の降る所が多いでしょう