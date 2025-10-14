2025年10月13日に閉幕を迎えた大阪・関西万博の夜空をドローンショーが壮大に彩りました。ドローンショーの企画・運営を手がけるレッドクリフは、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の閉幕日である10月13日に、国内最多となる3,000機のドローンを使用したショーを実施したと発表しました。万博の会期中（準備期間を含む）には、累計140,194機ドローンを飛行させ、「一年間に飛行させたマルチローター/ドローンの最多数」とし