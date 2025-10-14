FACT主催イベント＜ROCK-O-RAMA-THE END＞が10月5日、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールで開催された。2024年12月に実施されたライブイベント＜REDLINE ALL THE FINAL＞にて9年ぶりの復活を果たしたFACTは、＜SATANIC CARNIVAL＞出演ほか、10年ぶりのライブツアー＜FACT IS LIFE TOUR 2025＞を開催するなど、この約1年間、精力的な再始動を続け、そして＜ROCK-O-RAMA-THE END＞が正真正銘のラストライブにして本当の解散となる