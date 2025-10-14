日本代表は14日、東京都の味の素スタジアムで行われるキリンチャレンジカップでブラジル代表と対戦する。午後7時30分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、10日のパラグアイ戦(△2-2)から4人を変更。FW上田綺世、MF久保建英、MF鎌田大地、DF谷口彰悟が新たに入った。システムは3-4-2-1でGKは鈴木彩艶。3バックは左からDF鈴木淳之介、DF渡辺剛、谷口の並びとみられる。ダブルボランチは鎌田とMF佐野海舟が組み