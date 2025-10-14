日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月14日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 39012( 38993) 3月限 313( 313) TOPIX先物 12月限 38762( 38762) 日経225ミニ 11月限 55180( 55180) 12月限634552(6345