日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月14日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 34368( 32243) 3月限 207( 107) TOPIX先物 12月限 44086( 43603) 日経225ミニ 11月限 46615( 41115) 12月限462717(4627