日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万5875円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 117( 117) BNPパリバ証券 11(11) バークレイズ証券 8( 8) ◯4万6000円プット