日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万7875円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 11(11) 松井証券 1( 1) ◯4万7750円コール 取引高(立会内) ABNクリ