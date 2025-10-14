Jリーグは14日、9月度の月間表彰を発表した。J1の月間MVPは川崎フロンターレMF伊藤達哉が初受賞した。伊藤は9月に出場した4試合で3得点を記録。選考委員から「文句なしの活躍」(槙野智章委員)、「ボールを持った時の期待感はピカイチ」(北條聡委員)、「ボールを持てば何かが起こる、そんな期待を抱く選手!」(鮫島彩特任委員)などと評価された。伊藤自身は以下のように、喜びのコメントを残している。「月間MVPの受賞を聞いた