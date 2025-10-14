Jリーグは14日、9月度J1月間表彰を発表した。鹿島アントラーズから鬼木達監督が月間優秀監督賞、FW徳田誉が月間ヤングプレーヤー賞、GK早川友基が月間ベストセーブ賞に選出された。鹿島は9月に行われた4試合で全勝を収め、再び首位に浮上している。チームを率いる鬼木監督に対し、選考委員は「育成年代から指導してほしいと感じる、気持ちの強い監督」(足立修委員長)、「勝ちに徹するマネジメントは見事の一語」(北條聡委員)、