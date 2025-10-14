連日、山形県内各地でクマの出没が相次いでいます。 【写真を見る】心配される人的被害...連日県内各地でクマの出没が相次ぐ市街地・堤防・高速道路などで... 県は「クマ出没警報」を2度延長（山形） きょうは未明に、山形市の馬見ヶ崎川沿いでクマ一頭が目撃されたほか鶴岡市などでも目撃情報があり、警察などが注意を呼び掛けています。 けさ、山形市の南沼原小学校では保護者が児童を送り届ける姿がみられました。 山形市