きょう午後、山形市の交差点で車２台が衝突する事故がありました。１台が逆さになったほかもう１台は歩道に乗り上げ、高齢の男女２人がけがをしました。 【画像】1台は横転、1台は歩道に・・・事故現場を見る 逆さになった車。事故の衝撃の激しさを伺わせます。 消防などによりますときょう午後３時ごろ山形市南栄町で乗用車同士が衝突する事故がありました。 この事故でそれぞれの車に乗っていた高齢の男女がケガをしたとみら