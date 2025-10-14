ウェルディッシュ [東証Ｓ] が10月14日大引け後(18:30)に決算を発表。25年8月期(5ヵ月の変則決算)の連結営業利益は3200万円になり、26年8月期は2億4400万円の見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を1.5円実施するとし、今期は4円にする方針とした。 直近2ヵ月の実績である7-8月期(2Q)の連結営業損益は2100万円の赤字となった。 ※25年8月期(5ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に