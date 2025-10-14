次の首相にはいったい誰が就任するのか。10月20日、もしくは21日に召集が予定されている臨時国会での首相指名選挙の行方が、混とんとしてきた。当初は、女性初の自民党総裁に就任した高市早苗氏が、日本初の女性総理大臣に就任することが確実視されていた。しかし、状況は日々、変わりつつあるようだ。臨時国会召集を前にまず、野党第1党の立憲民主党が動いた。10月8日、立憲民主党の安住淳幹事長が、国民民主党の榛葉賀