黒煙とともに激しく上がる炎。アメリカで起きた小型機の墜落事故です。その瞬間を防犯カメラが捉えていました。現場はアメリカ南部テキサス州にある駐車場。10月12日正午ごろに、空港から離陸した小型機が約90分後に墜落したのです。その瞬間を捉えた映像には、両翼が垂直になった状態の機体が、駐車場に止まっていたトレーラーに突っ込む様子が映っていました。当時、現場近くにいたという女性は「爆発、大きな爆発でした。ドーン