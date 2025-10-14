東京電力ホールディングス（ＨＤ）は１４日、再稼働を目指す柏崎刈羽原子力発電所の運営を監督する「柏崎刈羽原発運営会議」の佐藤敏秀議長（元東北電力執行役員）との意見交換を実施した。会議は、３か月に１回のペースで開かれる予定で、東電ＨＤの取締役会に提言を行える権限を持っている。会議は東電ＨＤが１日付で設置した。佐藤氏ら社外委員７人と東電ＨＤの小早川智明社長ら社内委員４人で構成する。佐藤氏は東北電で東