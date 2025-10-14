２０２３年４月に就任した日本銀行の植田和男総裁は１０月、５年の総裁任期の後半に入った。大規模な金融緩和策の終了や２回の追加利上げを進めた任期前半の評価と、これからの課題について、ニッセイ基礎研究所の上野剛志・主席エコノミストと、元日銀審議委員でＰｗＣコンサルティングの片岡剛士・チーフエコノミストに聞いた。慎重な利上げ判断は妥当…上野剛志氏企業収益の回復や、人手不足の影響による賃上げが進んだ好機