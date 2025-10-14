コンビニエンスストアに、刃物を持った男が押し入りました。店員が撃退する瞬間を、付近の防犯カメラがとらえていました。■目出し帽の男、まっすぐ店の中へ14日午前3時ごろ、防犯カメラが捉えていたのは、広島県福山市にある人気のないコンビニ。そこに、1人の男があらわれました。上下黒色の服、目出し帽をかぶっています。男はまっすぐ店の中へ。するとこの直後、強盗未遂事件が発生。警察によると、当時、客はおらず、店にいた