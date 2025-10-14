下げ幅が一時1500円を超えた日経平均株価を示すモニター＝14日午後、東京都港区の外為どっとコム日経平均株価が大幅続落した。自民党の高市早苗総裁が首相就任後に大型の経済対策を打ち出すとの楽観論が先行し、年内の5万円到達も視野に入る超強気相場が続いていたため、政権発足前のつまずきで失望が広がり反動安となった。投資家が売り急いだのは、26年間続いた自民、公明両党の連立政権解消に驚いたためだ。9月7日に石破茂