前橋市の小川晶市長とラブホテルで複数回面会した男性職員の妻は14日、代理人弁護士を通じて「一日も早く元通りの平穏な生活に戻りたい」とのコメントを文書で報道機関に公表した。「市長を訴えることは考えていないし、謝罪も望んでいない」とも記した。職員自身も10日に市議会に「市長との間に男女の関係は一切ない」とする書面を提出した。妻の文書では「内容は事実だと受け止めている」とした上で、小川氏については「快く