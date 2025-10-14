公明党の中野国土交通相は１４日の記者会見で、「やるべき仕事はやっていかないといけない」と述べ、新内閣の発足まで職務を続ける考えを示した。公明の連立離脱については「斉藤代表の出した結論を受け止め、党として団結して進んでいく」と語った。